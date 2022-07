Durante: "Dybala? Da quello che so, va all'Inter. Al Napoli non servirebbe..."

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Sabatino Durante, agente Fifa

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Sabatino Durante, agente Fifa e grande esperto di calcio sudamericano: "Dybala? Da quello che so, prima o poi dovrebbe andare all'Inter con cui ha già un accordo. Dipende dai nerazzurri che, ad oggi, non possono permettersi di accollarsi anche il contratto dell'argentino, devono prima fare una cessione. Se i tempi si dovessero allungare, la Joya potrebbe andare altrove e potrebbero inserirsi altre squadre, ma francamente non lo vedo bene nell'idea di calcio di Spalletti. Parliamo di un grande talento, spesso soggetto ad infortuni, dunque sarebbe una scommessa. Forse alla Roma avrebbe più senso. Se il Napoli avesse realmente offerto sei milioni a Koulibaly, potrebbe fare lo stesso con Dybala, ma non credo a quella affermazione di Giuntoli. L'ex Juve, al Napoli, sarebbe solo un nome per entusiasmare la piazza, perché poi hanno bisogno di un grande difensore più che di un attaccante".