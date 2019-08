Durante: "Everton? Vale Insigne o di più. Mi viene da ridere se leggo 50mln per Lozano..."

Nel corso di Kiss Kiss Napoli è intervenuto Sabatino Durante, agente ed intermediario sul mercato brasiliano: "Allan è entrato nelle grazie dello staff e poi nel cuore di tutti perché è un compagno che sa legare con i compagni. Aveva di fronte la concorrenza di Paulinho, un uomo di Tite, un giocatore internazionale, le grandi provi a Napoli l'hanno portato a conquistarsi la fiducia e poi anche la simpatia per il comportamento e la serietà. Everton del Gremio? Gioca a sinistra, può fare anche la seconda punta. Era il vice di Neymar, poi s'è infortunato in Coppa, ed ha soffiato il posto a Neres. E' destro, rientrando da sinistra vede la porta, è il ruolo di Insigne, forse ha più gamba e può fare anche l'esterno come si fa in Italia con copertura. Vale Insigne, forse anche di più. Leggo 50mln per Lozano e mi viene da ridere quando si dice Everton costa 40mln che è un nazionale brasiliano".