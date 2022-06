Durante: "Ho consigliato Galoppo e altri giocatori al Napoli, spero mi ascoltino"

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Sabatino Durante, agente Fifa

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Sabatino Durante, agente Fifa e grande esperto di calcio sudamericano: "Galoppo è un buon giocatore, abile in tutti i ruoli di centrocampo. Potrebbe essere una mezzala, ma in realtà ricoprirebbe anche la posizione in mezzo al campo di Demme al Napoli. Ha siglato alcuni gol, è un centrocampista box to box, tuttavia non è un fenomeno. Ho consigliato anche altri nomi al ds del Napoli per quel reparto, mi auguro che saranno presi in considerazione. In Italia, comunque, non ci sono e non saranno ingaggiati giocatori di livello a causa degli scienziati del calcio a senso inverso. Torneranno Lukaku e Pogba poiché si preferisce virare sull'usato".