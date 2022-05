Durante: "Lozano pagato troppo, dissi che avrebbe avuto problemi a inserirsi"

A Radio Marte nella trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Sabatino Durante, operatore di mercato che ha parlato del futuro di Lozano

A Radio Marte nella trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Sabatino Durante, operatore di mercato che ha parlato del futuro di Lozano: "Dipende dal tecnico. Con i giocatori, e con chi li rappresenta, bisogna avere un buon rapporto perché se avviene un braccio di ferro ci perde sempre la società.

Quando si vociferava di Lozano ho sempre detto che avrebbe avuto problemi ad inserirsi, può fare benissimo il ruolo di Insigne ma anche la seconda punta. È costato troppo ma è un buon giocatore.

Il Napoli arriva sempre lì poi succede qualcosa, credo che arrivato a un certo punto bisogna accontentare i giocatori. Ogni volta è la storia di Firenze, poi Ancelotti, poi Gattuso ma se il gruppo mostra carenze non è un problema di allenatore. La società ha preso tre grandi allenatori, se tutti hanno avuto lo stesso problema significa che la stessa società ha qualche problema.

Gattuso l’ho preso a Perugia quando aveva 15 anni, in questa città è cresciuto molto. Tornerà presto ad allenare, ha avuto molte richieste.

A Napoli c’è una tifoseria incredibile, ma avete bruciato tre grandi allenatori.

Se compri un giocatore come Lozano, costato 40 milioni, non può essere un’alternativa. È vero che bisogna avere due giocatori dello stesso ruolo, ma non dello stesso livello perché poi uno dei due perde la voglia di giocare. A Napoli si è perso il senso della realtà, non è il Real Madrid dove puoi avere due giocatori dello stesso livello. Non c’è la realtà societaria per avere tutti giocatori allo stesso livello. Non si può pensare che bisogna vincere sempre lo scudetto".