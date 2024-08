Durante: "Per David Neres vale lo stesso discorso fatto per Natan"

Sabatino Durante, agente di calciatori, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Neres? Vale lo stesso discorso fatto per Natan, andrebbe lasciato nelle mani di Conte per capire se è un calciatore adatto al suo Napoli. Spero che Neres con Conte possa tornare ad esplodere e sarebbe vantaggioso anche per la nazionale.

Se vale 30 mln? Li vale se uno li paga. Ha qualità, ma il valore lo fa il mercato. Per l’età che ha e per le sue qualità, secondo me, li vale tutti i 30 mln. Fino ad ora non ha dato quello che ha dato perchè è difficile ambientarsi in Europa per un brasiliano. I brasiliani difficilmente vanno incontro alla palla, loro dicono ‘dalla a me e poi ci penso io’. Li spenderei quei soldi per Neres, poi sarà il campo a dirci se è stato fatto un errore o meno”.