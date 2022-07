Dybala-Napoli? Alvino: “E’ sobbalzato all’ipotesi. Diritti d'immagine non sono un ostacolo”

Nel corso di Radio Goal su Kiss Kiss Napoli è intervenuto il giornalista Carlo Alvino

Nel corso di Radio Goal su Kiss Kiss Napoli è intervenuto il giornalista Carlo Alvino: “Problema diritti d’immagine per Dybala? Una soluzione si troverebbe, non sono mai stati un grande problema e ostacolo per portare un giocatore a Napoli. Da buon argentino è innamorato di Napoli, è sobbalzato dalla sedia all’ipotesi. De Laurentiis? Fonte ufficiale arriva giovedì, ma faccio fatica a pensare che non arrivi prima. Oggi Koulibaly è atteso a Dimaro”.