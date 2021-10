Dzeko al veleno: "A Roma difficile vincere se vendi i migliori. Tante persone mi hanno deluso"

Edin Dzeko, attuale bomber dell'Inter, è tornato a parlare della lunga esperienza alla Roma ripartendo dal caso della fascia di capitano che gli è stata tolta nel corso della passata stagione sotto la guida di Fonseca: "Tante cose non mi sono piaciute e tante persone mi hanno deluso - racconta alla Gazzetta dello Sport - Ma preferisco pensare ai sei bellissimi anni passati lì". Poi sui rimpianti in giallorosso: "Avrei voluto vincere qualcosa, soprattutto il secondo anno avevamo una squadra molto forte. Ma poi è difficile se ogni volta vendi i giocatori più importanti. Sono venuto all'Inter proprio per colmare questa lacuna, voglio dare il mio contributo per vincere".