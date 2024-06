Dzemaili: "A Napoli sono stato benissimo, ma a Bologna ero a casa"

Blerim Dzemaili magari non avrà il cuore diviso guardando da fuori la sfida fra la sua Svizzera e l'Italia sabato, ma sicuramente per lui sarà una partita particolare. L'ex Napoli è intervenuto al Corriere della Sera per parlare del match valido per gli ottavi di finale dell'Europeo.

Il suo posto del cuore in Italia?

"Mi sono trovato molto bene a Napoli, ma a Bologna mi sono sentito a casa: ho ricevuto un rispetto incredibile".

L’Italia è favorita?

"Non c’è dubbio, ma deve giocare come negli ultimi 30’ con la Croazia, con uomini di qualità e Scamacca che fa girare la squadra. Il girone non era semplice e il gol di Zaccagni può aver sbloccato gli azzurri".