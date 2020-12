Dzemaili difende Insigne: "Sempre troppo criticato, ma ha carattere giusto! E' eccezionale..."

Blerim Dzemaili, ex centrocampista del Napoli attualmente svincolato, è intervenuto per parlare degli azzurri ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Giocherei volentieri ancora nel Napoli, ha un gioco molto bello e s'è visto con la partita pazzesca con la Roma. Il nostro, con Mazzarri, era un gioco diverso. Insigne? Lorenzo vuole fare sempre la differenza per il Napoli perché sente la squadra sua, essendo napoletano. Ha un carattere giusto, buono per un calciatore che ha subito tanto come lui. Viene troppo criticato perché è napoletano. Io lo conosco bene, è eccezionale. Preferisco giocatori così perché ti danno tutto sul campo".