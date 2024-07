Dzemaili: "Mi manca Napoli, giocare in questa piazza è stato indimenticabile"

Nel corso della trasmissione ‘Bordocampo – I Tempo’, in onda sulle frequenze di Radio Capri, è intervenuto Blerim Dzemaili, ex centrocampista del Napoli: “Ci sono tanti centrocampisti che stanno facendo bene in questo momento. Conte ha delle esigenze specifiche sui centrocampisti, non è semplice fare un nome. Sicuramente il mister avrà delle idee.”

Su Antonio Conte: “Lui è un allenatore che vuole tanta intensità, il che significa che i giocatori devono essere in ottima forma fisica. In Italia si tende a puntare di più sulla tattica, mentre Conte è diverso: vuole intensità, tecnica e giocatori che lottano.”

Su Italia – Svizzera: “Più che un’Italia sottotono, abbiamo visto una Svizzera in forma. Forse l’Italia ha incontrato la squadra più fastidiosa e non è stata all’altezza come avrebbe potuto esserlo tre anni fa. Secondo me, all’Italia è mancata la qualità, soprattutto in attacco: tre anni fa avevi Immobile, Insigne, Bernardeschi, tutti giocatori importanti.”

Sul calendario della Serie A: “Antonio Conte partirà per vincere da subito; non penso abbia accettato un progetto per arrivare al quinto o al sesto posto. Il Napoli proverà a tornare dov’era due anni fa; le qualità in squadra ci sono. Bisogna solo chiarire le dinamiche con i giocatori che sembravano scontenti la scorsa stagione. Antonio Conte e il Napoli torneranno a giocare per lo scudetto.”

Un giocatore della nazionale svizzera per il Napoli: “Sicuramente Dan Ndoye, che è un giocatore formidabile, e Manuel Akanji, uno dei difensori più forti in circolazione in questo momento: difende bene e sa giocare un calcio spettacolare.”

Su Spinazzola, Buongiorno e Marin: “Sono giocatori sui quali si può contare e che faranno prestazioni importanti. Quest’anno non ci sono le coppe e per Spinazzola e Buongiorno è meglio, possono inserirsi e trovare bene il loro spazio.”

Sul vice Osimhen: “A me è piaciuto molto Mikautadze, l’attaccante della Georgia. Per me, avere come vice un giocatore come lui è davvero importante; in più, avendo già Kvara, potrebbe fargli da supporto. Poi io non venderei mai Osimhen perché, insieme a Kvara, sono difficili da rimpiazzare.”

Sugli anni a Napoli: “Mi manca Napoli; gli anni più importanti calcisticamente li ho avuti qui, giocando in Champions e lottando due volte per lo scudetto. Napoli è una piazza incredibile; giocare lì è davvero qualcosa di speciale e indimenticabile.”