Dzemaili: "Napoli tra le favorite per lo Scudetto! McTominay? L'hanno già studiato..."

Durante la trasmissione Bordocampo – I Tempo, in onda su Radio Capri, è intervenuto Blerim Dzemaili, ex giocatore del Napoli. Ecco le sue dichiarazioni: “Io spero che Neres esploda perché è davvero forte e ha delle potenzialità incredibili. È vero che forse non ha avuto il minutaggio che sperava, ma Politano è fondamentale nello schema di Conte e sta facendo davvero bene. Secondo me, alla lunga vedremo tante cose belle da parte sua. Speriamo già in questi giorni.”

Su Lukaku: “Tutte le difese si mettono a giocare fisicamente contro Lukaku, perché è un giocatore forte e, se non lo affronti in maniera dura, riesce a fare quello che vuole. È importante per il Napoli dare un segnale al campionato dopo la sconfitta della scorsa settimana. Ritengo il Napoli una delle favorite per lo scudetto. Domani sarà una partita fisica, ma la qualità del Napoli è maggiore rispetto all’Udinese.”

Su McTominay: “Lui ha fatto due o tre partite pazzesche, dove ha fatto innamorare tutti, ma la Serie A è molto dura. Le squadre avversarie ti studiano e si organizzano per limitarti, ed è successo proprio questo. Essendo arrivato da poco, ha bisogno di tempo. Per me è un giocatore pazzesco: ha già fatto la differenza, ed è normale che abbia qualche partita meno brillante. Ma ha tanta personalità e, alla lunga, verrà sempre fuori.”

Sul Milan: “Non è un ambiente bello e sereno ora, e si vede anche in campo. Più che altro mi sembra che l’allenatore sia un po’ contro la società. C’è tanta confusione, bisogna capire bene la situazione. Il Milan ha tanta qualità, ma se non la metti come dice il mister, è meglio giocare con un giovane. Il Milan, in questo momento, non può dare il meglio e c’è da riflettere a gennaio.”

Sul campionato: “Ci sono delle sorprese in questo campionato, come Atalanta e Lazio. Però, ripeto: l’Inter è la favorita. L’Inter decide se il campionato sarà divertente o meno. Ha una rosa troppo più forte delle altre. Se si concentra sulla Champions, le altre possono approfittare di qualche punto lasciato per strada in campionato. I nerazzurri sono i favoriti, e le altre squadre aspettano un loro passo falso per mettersi in testa.”