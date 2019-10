"E' rigoreee!", l'urlo di Martino e Del Genio in radiocronaca: "Vergognoso, devi andare al VAR!"

"E' rigoreee!", immediato l'urlo di Carmine Martino e Paolo Del Genio sul fallo di Kjaer ai danni di Llorente che poi innesca il 2-2 dell'Atalanta. "Pazzesco quanto accaduto, il Napoli non vuole riprendere il gioco. Errore clamoroso", racconta Martino. "E' vergognoso, andiamo in campo circondiamolo, non possiamo accettarlo! Llorente è stato buttato giù in maniera incredibile. Vallo a rivedere! E' la quarta partita che ci tolgono un rigore, ora ammoniscili tutti! Il Napoli s'è fatto sentire poco nelle gare precedenti e ora succede questo. Verrebbe voglia di andarsene dal campo, come urla il pubblico", la rabbia di Del Genio in presa diretta.