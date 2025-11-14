Eder: "Via dall'Inter per Spalletti. Non sopportavo la sua ipocrisia"

Eder, ex attaccante dell'Inter, ha rilasciato un'intervista a 'La Gazzetta dello Sport' in cui ha parlato dei vari allenatori che ha incrociato in carriera. Cita anche Spalletti ma non ne parla bene, anzi.

Un bilancio dei suoi anni in nerazzurro?

"Su quasi 90 partite ne avrò giocate solo una ventina da titolare, ma sono felice del tempo trascorso a San Siro. Un orgoglio. Poi davanti c’era Icardi".

E lei come mai andò via?

"Per Spalletti. Non ho mai sopportato la sua ipocrisia. Allenatore top, ma come uomo... meno".