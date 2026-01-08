Editoriale Chiariello: "Hojlund doveva tagliarsi il braccio? Regole ridicole! Rigore non c'è"

Umberto Chiariello è intervenuto a Canale 21 e nel corso del suo editoriale ha commentato la gara pareggiata dal Napoli contro il Verona.

"Nella ripresa il Napoli ne ha fatti quattro di gol, ma due sono stati annullati: uno per fuorigioco e ci sto, un altro a fine partita. Hojlund si è scagliato verso l’arbitro perché non è affatto convinto che il suo gol fosse da annullare.

L’ha presa con la mano all’interno della sagoma del corpo, con la mano attaccata alla pancia: se la doveva tagliare. Nel calcio di oggi si dice che questi tipi di gol vanno annullati, allora è un calcio ridicolo. Mettiamoci d’accordo: vogliamo rendere ridicolo questo sport? Nel calcio vero, quello che hanno giocato questi signori che sono in studio, non sarebbe mai stato annullato un gol del genere. C’è la mano, la palla gli sbatte tra mano e pancia, nella sagoma: non è che ha sbracciato o l’ha presa larga. Non è un gol da annullare.

Ma per di più c’è una cosa grve: il fallo di mano di Buongiorno che ha causato il 2-0 è netto e non stiamo a discuterlo, se non fosse per un motivo di fondo. Valentini, difensore argentino del Verona, fa fallo su Buongiorno e gli procura una scomposizione nel movimento che lo porta a colpire la palla con la mano. Perfino Marelli ha detto che il fallo di Valentini è punizione per il Napoli e non calcio di rigore. Quanto ha inciso oggi Marchetti in campo, l’arbitro, e Marini il VAR? Perché sì, abbiamo regalato un tempo al Verona, ci sta che il Napoli si possa distrarre".