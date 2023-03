Effetto Kvara, la mediatrice georgiana a Napoli: "Bimbi fanno a gara per essere amici dei nostri figli"

Maka Khachoshvili, 35 anni, da 16 a Napoli, mediatrice culturale con una laurea triennale in Scienze politiche è un punto di riferimento per la comunità

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Maka Khachoshvili, 35 anni, da 16 a Napoli, mediatrice culturale con una laurea triennale in Scienze politiche è un punto di riferimento per la comunità georgiana a Napoli e ha rilasciato un'intervista al Corriere del Mezzogiorno: "Lavoro con otto scuole, procura, prefettura ed ospedali. E ora cerco anche di procurare i biglietti per lo stadio Maradona. Perché alle gara di Kvara non si può mancare, lui per noi è un mito, una vera locomotiva per il nostro paese che proprio come la nuova generazione georgiana guarda all’Europa. Ed è amato anche per i suoi gesti patriottici: spesso indossa calzini con la bandiera georgiana e questo ci rende orgogliosi.