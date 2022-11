Elmas a Sky: "Il gruppo di prima era buonissimo, ma difficile. Non so spiegarlo..."

L'attaccante del Napoli, Eljif Elmas, ha parlato ai microfoni di SKY dopo la sfida vinta contro l'Udinese per 3-2.

"Abbiamo fatto una gara, inizialmente, ottima. Abbiamo fatto due gol subito, poi il terzo, negli ultimi minuti abbiamo avuto un pochettino paura. Abbiamo messo carattere e portato questi tre punti, importantissimi, a casa".

Nelle ultime settimane hai risposto dopo il confronto con Spalletti... "Normale, tutti i calciatori hanno problemi. Io cercavo sempre di fare bene, in allenamento, non cercavo di fare polemica sui social. Ho sempre creduto in me stesso, mi allenavo bene, aspettavo il momento di essere titolare".

Ora c'è una lunga sosta e lei ha detto che non vi farà male. "Confermo, chi va in Nazionale gioca anche lì. Tutti giochiamo, secondo me la sosta fa bene, quando si ritornerà cercheremo di mettere insieme tutto quello che abbiamo".

Come mai questa squadra può arrivare fino in fondo? Qual è la differenza con l'anno scorso? "Già sappiamo che c'erano tutti campioni, c'erano giocatori fortissimi. Il gruppo di prima era buonissimo, ma era difficile, non so come dirlo. Ora siamo uniti, siamo una famiglia, cerchiamo di fare bene, chi gioca gioca, sempre con lo stesso atteggiamento. Non ci sono differenze, ma forse c'è più carattere nei giovani. Anche con l'altro gruppo... C'erano campioni, non possiamo dimenticarlo".

A Napoli città è vietato parlare di Scudetto. Nello spogliatoio qualcuno la pronuncia? "No no, ancora no. Dobbiamo fare un buon lavoro sul campo, quello che ci dice il tecnico