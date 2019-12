Elmas saluta Ancelotti: "Grazie per tutto quello che hai fatto per me"

Come quasi tutti i suoi compagni, anche Elif Elmas ha voluto salutare pubblicamente Carlo Ancelotti, tecnico che l'ha voluto fortemente e che l'ha spinto a rifiutare altre proposte in estate per scegliere l'azzurro: "Mister, grazie per tutto quello che hai fatto per me. E' stato un vero piacere per me lavorare con te ed averti come allenatore, Ti auguro tutto il meglio per la tua carriera".