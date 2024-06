Elmas vota Italia: "Possibile finalista degli Europei, come Francia e Germania"

L'ex centrocampista del Napoli non si sbilancia sulla vincitrice del torneo, ma su alcune formazioni che a suo dire potrebbero fare tanta strada.

Non potendo partecipare agli imminenti Europei con la sua Macedonia del Nord, finita quarta nel Gruppo C delle qualificazioni dietro a Inghilterra, Italia e Ucraina, l'ex azzurro Eljif Elmas è comunque molto interessato alla manifestazione continentale in programma in Germania a partire dal 14 giugno. Essendo in questo caso un semplice spettatore, si diverte come un qualsiasi appassionato a fare dei pronostici sulle compagini che si faranno valere maggiormente.

L'ex centrocampista del Napoli non si sbilancia sulla vincitrice del torneo, ma su alcune formazioni che a suo dire potrebbero fare tanta strada nella rassegna tedesca. Di seguito le sue sensazioni sulla vittoria finale, affidate al quotidiano sportivo turco Fanatik: "Italia, Germania e Francia: penso che una di queste tre squadre giocherà in finale". Dalle Nazionali poi passa ai singoli, indicando Arda Guler tra le stelle dell'Europeo: "Lui può essere la sorpresa del campionato, può fare un'impressione interessante".