Emerson, l'ex compagno Aronica: "E' tra i migliori al mondo nel suo ruolo!"

Salvatore Aronica, ex difensore azzurro, ha visto da vicino Emerson Palmieri al Palermo e ne tesse le lodi ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Emerson è un calciatore di gran qualità, tra i migliori del panorama calcistico degli ultimi tempi nel suo ruolo. Con lui il Napoli andrebbe a coprire un tassello fondamentale e cancellerebbe una lacuna che si porta dietro da diverse stagioni. Napoli-Verona? Non credo nei blackout, non credo nella carenza di personalità da parte del Napoli, che stava facendo benissimo nelle 15 gare prima di quella. Il passo falso con il Cagliari è stato altrettanto decisivo".