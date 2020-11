Emerson, lo scopritore: "Felice se va al Napoli, con Insigne intesa straordinaria"

Franco Ceravolo, ex ds del Palermo che ha scoperto Emerson Palmieri, parla del futuro del terzino dell'Italia al sito Minuti di Recupero: “Sarei felicissimo se si trasferisse al Napoli, ad esempio, perché lo allenerebbe Gattuso, che ho scoperto da piccolissimo. Con Insigne ho visto che l’intesa nell’Italia è straordinaria. Ma Emerson può essere utile anche alla Juve o all’Inter. Per la sua capacità di corsa può fare l’esterno alto o basso oppure il centrocampista in un 3-5-2″.