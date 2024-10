Empoli, Esposito sfida l'amico Lukaku: "L'ho chiamato di recente per sfotterlo"

Sebastiano Esposito è un po' una favola con lieto fine. Prima l'esordio da giovanissimo all'Inter, il gol in Serie A, le esperienze all'estero, la Serie B e ora l'Empoli, con cui sta facendo molto bene. Intervistato da La Gazzetta dello Sport, ha parlato anche del suo rapporto con Lorenzo Colombo: "Non ha mai vinto un derby contro di me, io segnavo sempre lui no... Dall’Under 14. Lo sfotto e ci divertiamo, usciamo insieme a Empoli dove vivo con la mia ragazza, Elena, di Genova".

Alla Samp c'era Quagliarella di Castellammare, a Empoli è esploso Di Natale di Napoli.

"Quagliarella era il mito da bambino a Castellammare. Totò Di Natale è stato top. Ci siamo scambiati qualche messaggio. L’idolo è sempre stato Totti. Per stile e personalità. Amo la tecnica, mi fa godere la giocata".

A casa vostra c'è un museo di maglie.

"Può dirlo. Messi l’ho inseguito, con Dybala sono arrivato per primo. Mbappé e Neymar le ho...Come Totti. Il segreto è arrivare prima. Ora la taverna esplode. Mamma sistema tutto".

Chi è il più forte dei tre fratelli?

"Siamo molto uniti. Salvatore è il più maturo, Pio è bravo, ma non è forte quanto me...".

Il 20 si troverà di fronte l'amico Lukaku.

"Lo sento. Poco fa ero a San Giorgio a Cremano e c’era una sua statua enorme. L’ho chiamato. Per sfotterlo naturalmente".