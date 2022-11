Empoli, Haas: "Delusi, fatta la nostra gara contro un avversario molto forte"

"Siamo delusi per il risultato, ma ci portiamo dietro la compattezza di squadra in vista della prossima partita".

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"C'è tanto dispiacere per il risultato finale, abbiamo fatto la nostra partita contro un avversario molto forte. Siamo delusi per il risultato, ma ci portiamo dietro la compattezza di squadra in vista della prossima partita". Parole e pensieri di Nicolas Haas, centrocampista dell'Empoli al termine della gara persa 2-0 sul campo del Napoli. "Ci sono tanti aspetti positivi da poter prendere - prosegue. Siamo stati squadra sempre, abbiamo fatto il nostro e serve anche questo per la prossima partita. Venerdì ci sarà una sfida importante per noi contro la Cremonese, dobbiamo imparare dai nostri errori e guardiamo subito avanti perché bisognerà farsi trovare pronti".