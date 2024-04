Empoli, il presidente Corsi: "Ho parlato con ADL, ha dato il meglio di sé in questo dialogo"

Fabrizio Corsi, presidente dell’Empoli, ha parlato ai microfoni di Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli.

Ha infatti dichiarato: "Ho parlato per mezz'ora con De Laurentiis ed è stato splendido. Aurelio è un uomo gradevole da ascoltare, è bello parlare con lui, ha dato il meglio nel dialogo che ha avuto con me.

L’ho incontrato prima della partita di sabato, ma sono certo che sarebbe stato altrettanto gentile anche dopo la sconfitta, perché con me Aurelio si è sempre comportato bene”.