Empoli, la rivelazione Vasquez: "Napoli? Cerchiamo punti anche quando sembra impossibile"

Il portiere dell’Empoli, Devis Vasquez, ha parlato quest’oggi attraverso le pagine del quotidiano “Tirreno”. Di seguito uno stralcio delle sue dichiarazioni: "Io una sorpresa? Non per me, è da tempo ormai che sto lavorando tanto e bene. Quello che succede in campo è una conseguenza.”

L’Empoli sembra una squadra concreta…

“Dal primo giorno di lavoro abbiamo cercato di formare una squadra solida. Il mister ci porta in questa direzione sempre, in ogni seduta. Ci stiamo riuscendo ma dobbiamo continuare ad esserlo in ogni occasione. Il Napoli capolista? Ovviamente il Napoli è forte, molto forte, altrimenti non sarebbe in testa alla classifica. In avanti sono bravissimi e dovremo stare molto attenti".

L’obiettivo dell’Empoli?

“Lo stesso. Migliorarsi sempre attraverso il lavoro. Stiamo dimostrando di essere sulla buona strada ma bisogna continuare, insistere, cercare di prendersi i punti che ci servono anche dove e quando sembra impossibile.”