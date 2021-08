Empoli, Luperto: "Mi sento cresciuto molto, Andreazzoli decisivo nella mia scelta"

15.50 - Amiche e amici di TUTTOmercatoWEB, tra pochi minuti la conferenza stampa di presentazione di Sebastiano Luperto, difensore che l'Empoli ha prelevato dal Napoli. Il calciatore nativo di Lecce risponderà alle domande dei giornalisti presenti e analizzerà i motivi che lo hanno spinto a tornare a vestire la maglia azzurra.

16.08 - Comincia la conferenza stampa di Luperto.

Quanto sei contento di essere qui?

"Sono molto contento di essere tornato, ho sentito molta fiducia intorno a me e non ho esitato a dire di sì all'offerta dell'Empoli".



Quanto sei cresciuto rispetto all'ultima volta che eri qui?

"Mi sento cresciuto molto, nonostante la retrocessione l'anno scorso mi è servito da esperienza e cercherò di metterla in campo per raggiungere la salvezza"

Cosa dovete fare per conquistare la salvezza?

"Dobbiamo essere bravi a non esaltarsi nelle vittorie come non deprimersi nelle sconfitte. Cercheremo di essere quadrati".

Quanto è stato importante Andrezzoli per la tua scelta?

"Mi voleva fortemente, questo è stato decisivo per la mia scelta di tornare".

La prossima partita non sarà facilissima (contro la Juve)..

"A Torino bisogna andare per fare risultato, serve fare un gol più di loro. Scherzi a parti, loro hanno grandi campioni ma cercheremo di non snaturarci"



Ti trovi meglio nella difesa a 3 o a 4?

"Io mi sento meglio a quattro, ma va bene tutto. Intanto voglio ripagare la fiducia dell'ambiente"

16.21 - Termina la conferenza stampa di Luperto.