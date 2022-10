Empoli, Parisi spavaldo: “Kvara? Non mi preoccupa, sono migliorato in fase difensiva”

Una delle grandi rivelazioni dell'ultima stagione si sta confermando ad altissimi livelli anche in quella in corso

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Una delle grandi rivelazioni dell'ultima stagione si sta confermando ad altissimi livelli anche in quella in corso. Fabiano Parisi, professione terzino sinistro, maglia azzurra dell'Empoli con mire a quella di Roberto Mancini, "perché sogno di vestirla in pianta stabile in futuro", si confessa in una lunga chiacchierata ai microfoni di Tuttomercatoweb.com. Di seguito un estratto.

Lei è terzino sinistro: così evita Leao e Kvaratskhelia.

"Non mi preoccupano: sono migliorato in fase difensiva, visto il cambiamento da mezzala a terzino. Provo a migliorare in settimana e non mi preoccupano questi grandi campioni".

Però meglio siano dall'altra parte

"Meglio siano dall'altra parte..."