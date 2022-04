Empoli, Pinamonti a Dazn: "Giocavamo bene e non vincevamo. Che emozione per questa doppietta"

Andrea Pinamonti, autore della doppietta che ha regalato la vittoria all’Empoli contro il Napoli, è intervenuto ai microfoni di Dazn.

Andrea Pinamonti, autore della doppietta che ha regalato la vittoria all’Empoli contro il Napoli, al termine del match del Castellani è intervenuto ai microfoni di Dazn: “Penso che non si può non essere emozionati dopo una partita del genere e una doppietta così e tre punti che valgono davvero tanto”.

Due doppiette contro le squadre campane: “Sinceramente non me ne frega niente contro chi segno, l’importante era vincere. Fare gol mi dà tanto e e farne due me lo dà ancora di più”.

Cosa vuol dire questa vittoria dopo tanto tempo? “Vuol dire tantissimo, Vedevamo che facevamo ottime partite ma i risultati non arrivano, in spogliatoio cominciava ad esserci malumore. Nel calcio è così. Per questo è importante. Fare una vittoria così dopo tanto tempo è davvero qualcosa di straordinario”

Stagione mia della svolta? "Sì, sono felice e sereno e penso che le cose in campo si iniziano a vedere. Futuro? Ora voglio solo pensare a festeggiare. Come? Come tante urla e tanta gioia dopo tanti mesi impegnativi”.