Empoli, Zanetti esalta Vicario: "E' il nostro fuoriclasse, come Osimhen nel Napoli"

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Paolo Zanetti esalta Vicario, portiere che tanto piace al Napoli. Intervenuto in conferenza stampa l'allenatore dell'Empoli ha dichiarato: "Noi abbiamo un fuoriclasse che è il portiere, è come se al Napoli togli Osimhen. Cambiaghi ha caratteristiche diverse dai nostri attaccanti, purtroppo ci manca. Lo recupereremo ma ora dobbiamo attingere dal gruppo per quello che abbiamo. Lo stesso Caputo ha avuto infiammazione al tendine, sono certo che vedremo la differenza con le giornate passate. Ma non voglio avere alibi, è un concetto che non mi piace".