Entourage Zerbin: "Conte l'ha chiamato, con lui può diventare un esterno alla Zambrotta"

vedi letture

Nel corso della trasmissione ‘Bordocampo – II Tempo’, in onda sulle frequenze di Radio Capri, è intervenuto Furio Valcareggi

Nel corso della trasmissione ‘Bordocampo – II Tempo’, in onda sulle frequenze di Radio Capri, è intervenuto Furio Valcareggi, procuratore, membro dell'entourage di Alessio Zerbin: "Di Lorenzo ha pennellato il campo due anni per Spalletti con il Napoli, può permettersi di sbagliare due partite. Sono sicuro che contro la Croazia giocherà e sarà il migliore in campo. Lui ha davvero giocato bene per il Napoli di Spalletti, non ha saltato un minuto, sicuramente sono di più le cose fatte bene che quelle fatte male in azzurro.

Se Di Lorenzo vuole andare via il Napoli deve accontentarlo, perché non è mai bene tenere qualcuno controvoglia. I contratti hanno una scadenza, è vero, ma non sono solo i calciatori che alle volte non li rispettano, capita anche con le società che spesso vogliono mandare via dei calciatori sotto contratto. Quindi è una sfida pari, 1-1 e si vede. Solitamente in questi casi il giocatore si accontenta, a patto che arrivi un'offerta congrua. Io a Di Lorenzo però una cosa la dico: ma cavolo, arriva Conte e tu vai via? Magari può esserci un'epopea. Se volevi andar via dovevi farlo quando è arrivato Garcia, una delle scelte peggiori della storia del Napoli.

Conte? Un grande allenatore, molto esigente, ha chiamato tutti i calciatori della rosa, vuole vederli, valutarli, interrogarli con dei colloqui seri e al contempo simpatici. Io ho avuto Giaccherini con lui alla Juventus, fece 90 partite con lui. E Conte mi diceva che avrebbe sempre giocato se avesse continuato con quelle prestazioni.

Zerbin? E' un figlio per me. Giulio Marinelli è il procuratore, ma io sono autorizzato a parlarne perché è con noi da 15 anni. Conte ha chiamato anche lui, ma questa è una cosa che fanno tutti gli allenatori. Zerbin diventerà uno Zambrotta, fidatevi, da quinto nel Napoli di Conte è perfetto. Giuntoli ci diceva sempre che Zerbin ha un motore che non aveva mai visto".