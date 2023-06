Entro quando il nuovo allenatore? ADL: "Limite massimo può essere il 27 giugno"

"Se cerco un manager? Io non ho bisogno di un manager, c'è una squadra di management?".

Entro quando l'allenatore? E' una delle domande poste oggi in conferenza stampa ad Aurelio De Laurentiis. Questa la risposta del presidente del Napoli: "Non mi pongo mai delle date. Poi c'è sempre la chimica, uno può anche sbagliarsi. Prima potrò decidere e più sarò soddisfatto di essere operativo sul piano degli orali, prima degli scritti durante i ritiri.

Voi sapete che i contratti da noi si fanno seriamente, quindi poi la controparte prende tempo perché non tutti sono abituati ad essere rappresentati da degli avvocati che ragionano come noi. Dal mio punto di vista, se vogliamo essere davvero logici, vogliamo dire che il tempo limite massimo è il 27 giugno? Perché se io entro il 27 di giugno ho un allenatore pronto a sedersi con noi, dal 27 in avanti ho sedici giorni per calibrare l'organizzazione, come si deve muovere e come ci dobbiamo comportare. Se cerco un manager? Io non ho bisogno di un manager, c'è una squadra di management?".