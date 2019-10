Eranio: "Il Napoli non ha riserve all'altezza dei titolari, normale perdere qualcosa"

Stefano Eranio, allenatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Il problema del Napoli è che quando cambi qualcosa nella formazione non è come il giocatore titolare, quindi perde qualcosina. Mettiamoci poi che in un anno la forma fisica di alcuni calciatori importanti che possono fare la differenza, come Insigne ad esempio, può venir meno ecco che il Napoli paga con il risultato. Bisognerebbe vivere la settimana, ma credo che la forza di Ancelotti, essendo stato un calciatore, stia proprio nella capacità di riconoscere chi è che sta meglio".