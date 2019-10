ESPN, Martinez: "Lozano deve dare di più, ma Ancelotti gli chiede un lavoro diverso"

Daniel Martinez, collega messicano di ESPN Deporte, si è soffermato su Hirving Lozano nel corso del suo intervento a Radio Kiss Kiss Napoli: "La gente si aspetta il gol, la spettacolarità nelle sue azioni, il dribbling. Per questo Lozano per ora non piace. Ma Ancelotti gli chiede di lavorare per la squadra, una mobilità che non è ancora nelle corde di Lozano".