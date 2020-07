ESPN Mexico, il corrispondente in Italia: "Lozano ha giocato poco, eppure ha segnato 4 gol"

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Daniel Martinez, giornalista di ESPN Mexico: “Le cose stanno entrando in carreggiata ed è positivo per tutti, per la squadra, per il giocatore e per la società. Non sono nella testa di Lozano per poter sapere cosa pensa attualmente, posso intuire e farmi un'idea personale su come sta. Sicuramente sta guadagnando minutaggio, anche se ne ha 250 in totale, ma si è sulla buona strada per sfruttarlo al massimo. Io la vedo maggiormente come far mettere in mostra un prodotto che non potevi vendere prima perché nessuno vedeva. Ad oggi sta dimostrando che con un minutaggio maggiore può mettere in campo tutto sé stesso. In Italia, quando arriva uno straniero, ci vuole sempre un po' di tempo. Mi sono ricordato di Zidane alla Juve il primo anno, Maradona al Napoli sempre il primo anno. Secondo me in queste partite capiremo qualcosa in più su Lozano e sulla sua permanenza al Napoli, ma ha giocato veramente poco, nonostante ciò ha fatto 4 gol".