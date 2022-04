Esposito: “Il problema è ADL se non vuole vincere lo scudetto e punta alla Champions”

Ne è convinto l'ex calciatore del Napoli, Massimiliano Esposito, intervenuto a Club Napoli Night in onda su Teleclub Italia.

TuttoNapoli.net

© foto di Lorenzo Marucci

"C'è un problema di fondo: De Laurentiis, se non vuole vincere lo scudetto e l'obiettivo principale è il piazzamento Champions, nelle partite decisive non c'è la determinazione giusta". Ne è convinto l'ex calciatore del Napoli, Massimiliano Esposito, intervenuto a Club Napoli Night in onda su Teleclub Italia. "Forse la scelta di puntare su Spalletti è dettata da questo e credo che si vada avanti con lui: ha riportato Napoli e i napoletani a sognare. E allora - ha chiesto l'ex calciatore azzurro - perché non rinnovare il contratto ad un allenatore che, male che vada, ti porta in Champions?".

Tuttavia, "questo discorso è collegato con Osimhen: se capita l'offerta giusta, De Laurentiis vende tutta la squadra (sorride, ndr), ma rinnovando il contratto a Mertens - ha concluso Esposito - ha calmato la rabbia dei tifosi".