Esposito su Ndoye: “Mi piace, calciatori come lui si vedono sempre di meno purtroppo”

vedi letture

Mauro Esposito, ex calciatore, ha rilasciato un’intervista a 'Radio Goal', in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Il Napoli sta facendo grandi cose negli ultimi anni, i due scudetti dimostrano la crescita che sta avendo la società. Poi è stato confermato Conte che è un grande allenatore, a dimostrazione che il club vuole migliorare ancora. Ndoye? Mi piace tanto, è uno dei pochi che punta spesso l’avversario, si trovano sempre meno esterni che saltano l’uomo. La giocata del talento si vede sempre meno e questo dispiace un po'”.

Hai la nostra app gratuita? Allora per ricevere notizie come questa e tutte le ultim'ora senza neanche aprire l'app, puoi attivare le nostre notifiche push. Riceverai solo le notizie dell'ultim'ora più importanti, selezionate dalla nostra redazione, e senza neanche aprire l'app. Il servizio è gratuito e va ad arricchire l'app più veloce, completa e scaricata sul calcio Napoli e potrai disattivarlo in qualsiasi momento. Per attivare le notifiche push basta andare su Impostazioni --> "Notifiche" oppure sulla campanellina in prima pagina e attivare le "top news".