Euro 2032 a Napoli, domani incontro in Figc: c'è ancora speranza per la città

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Domani incontro in Figc per la candidatura di Napoli a Euro 2032. A Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” è intervenuto Edoardo Cosenza, assessore alle infrastrutture, mobilità e protezione civile del Comune di Napoli. Suo l'annuncio su quello che potrà accadere da qui a ottobre.

"Stadio Maradona scartato dagli Europei? Assolutamente no. Bisogna presentare il progetto entro il 31 luglio e a ottobre ci sarà la scelta. Siamo tra i 10 e giovedì andremo alla FIGC. Abbiamo presentato tutta la documentazione che ci avevano chiesto il 2 marzo, ci hanno chiesto ulteriori informazioni e giovedì abbiamo un incontro con la FIGC. Loro chiedono ulteriori informazioni e andremo ad esporre le risposte. C’è una lunga relazione da mandare in inglese, voluta dalla UEFA e che suppongo abbiano chiesto a tutte le città candidate. Giovedì ci chiederanno ulteriori informazioni, noi risponderemo, ma non può succedere nulla di particolare perchè entro il 31 luglio dovrà essere provato il progetto. Adesso non si decide nulla, poi è chiaro che è una competizione tra 10 diverse città e ci saranno delle eliminazioni".