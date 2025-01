Euro 2032 al Maradona? Cons. Simeone: “Tempo stringe e manca un progetto. Se necessario…”

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Nino Simeone, consigliere al Comune di Napoli: “Il 2025 sarà decisivo per vedere il Maradona all’Europeo? I tempi non vengono dettati da noi, ma tutti siamo in attesa del progetto ufficiale presentato da De Laurentiis. Una cosa è sicura: è interesse di tutta la città di Napoli essere uno dei luoghi ospitanti di Euro 2032, sia dal punto di vista turistico che dal punto di vista organizzativo. Il margine temporale si sta riducendo all’osso, ma tutte le parti coinvolte ne sono consapevoli. Noi come Comune di Napoli non possiamo fare altro che aspettare questo benedetto progetto. Ove mai non dovessero esserci le condizioni, troveremo il modo di riqualificare comunque il Maradona.

E fatemelo dire: non è uno stadio così fatiscente come lo si vuole far credere. Se necessario, lo ristruttureremo noi a nostre spese senza il Calcio Napoli, ma a quel punto dovremo poi rivedere la convenzione con il Napoli. Non vuole essere una minaccia, sia chiaro. Già la convenzione ad oggi è abbastanza vantaggiosa per il presidente De Laurentiis…

Il settore giovanile del Napoli al Collana? Ci sarebbero tutte le condizioni per il Napoli a partecipare al nuovo bando della Regione Campania. È una struttura dove si stanno investendo tanti soldi pubblici, con piscine e palestre rimesse a nuovo. Ci sarà anche la ristrutturazione delle tribune, è davvero tanta roba. C’è una base di asta di 750mila euro per aggiudicarselo per 6 anni. Ci sono tanti spazi che potrebbero essere messi in piedi anche in favore del Napoli, con funicolare e metropolitane che servono perfettamente la posizione. Per il Napoli sarebbe un volano enorme avere a disposizione una struttura storica della città. Si tornerebbe ad una struttura di alto profilo con un investimento alla portata. Avere lì la Cantera del Napoli sarebbe tanta roba”.