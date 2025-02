Euro 2032, il Maradona rischia l'esclusione? Gravina: "Ecco la situazione stadi..."

"Non amo le polemiche, ma mi dispiace quando leggo e mi si dice che per Euro 2032 non ci possano essere contributi. Apprezzo molto quello che viene fatto per tennis, sci e ciclismo e amo lo sport. Ma non amo quando il calcio viene considerato la cenerentola di tutto lo sport". Lo ha detto il presidente della Figc, Gabriele Gravina, in conferenza stampa dopo la sua rielezione per il prossimo quadriennio.

Sui cinque stadi da indicare entro il 2026 in chiave Euro 2032: "Io sono molto sereno perche' confido nelle mie capacita' e nelle capacita' della Figc di essere moltiplicatore di entusiasmo. Tre stadi sono gia' accettati o accettabili, Milano, Torino e Roma. Il quarto stadio lo possiamo gia' segnalare, Firenze. Poi Palermo grazie all'intervento del City ha avviato un'ottima interlocuzione con l'amministrazione comunale, Bologna e Cagliari sono a buon punto, Bari e' molto impegnata", ha aggiunto Gravina. "Abbiamo proprieta' straniere vogliose di investire. Dobbiamo sensibilizzare su una esigenza oggettiva. Ci sono realta' imprenditoriali che chiedono di investire e partire domani mattina", ha concluso il numero uno della Federcalcio.