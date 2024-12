Evani a sorpresa: "Scudetto? Milan e Juve possono rientrare in corsa"

vedi letture

Alberico Evani, allenatore, ha parlato a Kiss Kiss Napoli durante Radio Goal: “Conosco Conte e lui sa che solo in quel modo può ottenere i risultati, deve entrare nella testa dei giocatori per fargli capire quello che vuole sia a livello tattico che motivazionale. Sa che questo è l’unico modo per tornare a certi livelli.

Lotta per lo scudetto? I giochi non sono ancora fatti, possono rientrare in corsa squadre come Milan e Juventus che sta facendo meno di quelle che sono le sue potenzialità. L’Atalanta non è più una sorpresa, ha una bella rosa con tanti ricambi, anche se credo che l’Inter sia ancora la squadra da battere. Il mio addio alla Nazionale? Con il cambio di Mancini il presidente della federazione voleva cambiare lo staff, mi è stato proposto di fare altro e sinceramente non mi andava”.

Siete fuori casa o senza pc? Vi ricordiamo che potete seguirci anche dalla nostra applicazione (cercando "Tutto Napoli" sugli store o cliccando qui per App Store e Android Store) per Iphone, Ipad o Android. Tutto Napoli è il sito sul Napoli più visitato anche da dispositivi mobili grazie all'app più scaricata e più completa sul Napoli (anche con le notifiche push per le notizie dell'ultim'ora).