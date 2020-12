Everton, Ancelotti felice: "Non ci aspettavamo il secondo posto! Attendiamo Allan e gli altri infortunati"

Carlo Ancelotti, tecnico dell'Everton, dopo la vittoria contro lo Sheffield United e il secondo posto raggiunto il classifica ha parlato ai microfoni di Sky Uk: “Questa vittoria aiuta tanto, ogni partita è molto difficile e complicata. Lo Sheffield è una bella squadra e non è facile giocare qui. Sono molto soddisfatto di essere secondo in classifica, non ce l’aspettavamo ad inizio stagione, ma siamo lì e vogliamo restarci.

Quali sono le ambizioni? Credo che abbiamo diversi giocatori importanti fuori, come Allan, Digne, James e Richarlison, credo che quando torneranno potremmo fare una stagione molto positiva. Non dobbiamo pensare alla finestra di mercato di gennaio”.