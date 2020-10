Everton, Ancelotti sorride: 100 panchine in Premier e primato, James assist e doppietta

Vince ancora in goleada Carlo Ancelotti col suo Everton ed è sempre più primo in classifica in Premier League. Un assist e due gol, uno di destro e l'altro di sinistro per il suo pupillo James Rodriguez, in campo 78 minuti nel match vinto dai Toffes 4-2 contro il Brighton. Calvert Lewin aveva aperto le marcature per l'Everton, poi il momentaneo pareggio di Maupay su errore del portiere inglese Pikford, Yerry Mina con un colpo di testa aveva indirizzato il match in favore degli uomini di Ancelotti. Bissouma invece ha accorciato per i suoi ad un minuto dal termine. L'ex tecnico del Napoli, 100 panchine in Premier oggi, con questo successo sigla la settima vittoria su sette incontri in stagione (3 in Coppa di Lega).