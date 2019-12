Everton, il capitano: "Dobbiamo imparare tanto da uno come Ancelotti"

Nuova avvenuta in panchina per l'ex allenatore del Napoli, Carlo Ancelotti. Il capitano dei Toffees Seamus Coleman si è mostrato davvero entusiasta per l’arrivo del tecnico emiliano: “Carlo è un manager che quando parla lo ascolti. Avere uno come lui dovrebbe rendere orgoglioso tutto il club. Noi calciatori dovremo assorbire tutto e imparare da uno dei migliori come lui. Speriamo che il suo arrivo possa darci una scossa”.