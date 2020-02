Everton ko con l'Arsenal, Ancelotti deluso: "Inaccettabile prendere 3 gol così"

Dopo la sconfitta ottenuta contro lArsenal per 3-2 il tecnico dell'Everton Carlo Ancelotti è intervenuto ai microfoni dei giornalisti presenti: "Una buona prestazione dal punto di vista offensivo. Abbiamo avuto molte opportunità in avanti, mentre non è accettabile concedere tre gol in questo modo. Quando succede, è normale perdere la partita. La squadra è migliorata, ha mostrato molta più padronanza in fase di palleggio".