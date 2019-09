Everton, l'osservatore Jacomuzzi: "Bravo Ancelotti a creare polemica sul San Paolo, abile stratega"

Carlo Jacomuzzi, osservatore dell'Everton, è intervenuto ai microfoni di Ultim'ora in onda sulle frequenze di radio Kiss Kiss Napoli:

"Situazione Sampdoria? Le vicende della societaria non si capiscono,la città si è divisa su questa aspettativa. La Sampdoria a Napoli fa sempre belle partite, sempre bei risultati e quindi non c'è bisogno di avere paura e imporre la partita sui binari anche se non sarà facile perchè la Sampdoria farà catenaccio per cercare di portare a casa quello che può portare.



Di Francesco? Di Francesco credo sia un ragazzo con qualità. Dopo Sassuolo non ha fatto bene oppure le sue idee non sono state recepite dai suoi giocatori. La situazione non è rosea in quanto lui dice che ha bisogno di esterni ma la squadra non può prendere i gol che ha preso la Sampdoria in queste partite. E' difficile, difficilissimo per la Sampdoria mentre dall'altra parte si troverà una squadra che è in procinto di giocare la Champions ed avrà il fumo negli occhi per entrare e sbrigare subito la pratica per pensare poi al Liverpool.



Carica agonistica dopo la sosta? E' stato bravissimo Ancelotti che ha messo in mezzo lo stadio, ha creato una polemica, una tensione che non esiste in quanto una stupidaggine. Lui però è riuscito abilmente a creare questa tensione di stress che sicuramente si porterà in campo e sugli spalti.

Quando ti stai avvicinando ad una partita come quella del Liverpool è fondamentale creare una situazione di stress che deve calarsi nella squadra per rendere al massimo, e in questo è stato un abile stratega Ancelotti".