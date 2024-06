Ex ag. Koulibaly: “Col Napoli sempre difficile negoziare, anche con Conte il boss resta ADL”

Nel corso di ‘Radio Goal’ su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Bruno Satin, ex agente di Koulibaly.

Nel corso di ‘Radio Goal’ su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Bruno Satin, ex agente di Koulibaly: “Conte può attrarre giocatori internazionali? Parte tutto da una situazione economica e di andare sul mercato per dare a Conte una rosa a livello delle sue ambizioni. Far firmare Conte come allenatore è un segnale molto importante, perché è uno che viene per vincere.

Dopo, ovviamente, questa ambizione deve essere accompagnata dai mezzi economici di un club che deve essere in grado di intervenire sul mercato e mettere a disposizione dell’allenatore una rosa di grandissimo livello. Si apre un nuovo ciclo, però dopo c’è sempre la difficoltà di negoziare col Napoli. Per noi operatori di mercato il Napoli è un club molto particolare, perché può esserci qualsiasi allenatore ma il boss è solo uno, alla fine decide tutto De Laurentiis”.