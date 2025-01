Ex agente Cavani: "Kvara ripetitivo, non è un top player. Neres è più forte..."

A Radio Marte nel corso di Marte Sport Live è intervenuto Claudio Anellucci, agente fifa ed ex procuratore tra gli altri di Cavani: "Per me il Napoli farebbe bene a vendere adesso Kvicha Kvaratskhelia, che resta un buon giocatore e non un top player. I grandi campioni si vedono almeno nella doppia annualità e lui, dopo un'ottima prima stagione, ha deluso nella seconda. Cederlo significherebbe anche ottenere una plusvalenza pazzesca, perché già venderlo a 60 milioni sarebbe un grande colpo, sarebbe da standing ovation. Per me già 60 milioni sarebbero una cifra alta e poi Neres è più forte di Kvaratskhelia.

Senza il georgiano di certo il Napoli per me farebbe bene a prendere un altro esterno d'attacco che diventa però la riserva di David Neres. Per non ripetere il caso Osimhen è giusto cedere il georgiano, che mette il muso ogni volta che viene cambiato, che spinge per avere uno stipendio alto già da inizio anno. Il tempo per lui a Napoli è finito, è un calciatore normale, i movimenti sono sempre quelli, gli avversari ormai hanno imparato a conoscerlo.

Si poteva gestire meglio la situazione, il Napoli è stato scottato dal caso Osimhen, gestito male sin dalla fine dell'anno dello scudetto, quando si disse che sarebbe andato via. Allora bisognava anche mettere in linea lo stipendio di Kvara per non ritrovarselo come è oggi, un calciatore non semplice da gestire. Meglio per tutti se va via in questo momento, specie se c'è il Psg. Voglio anche avvertire che in questa situazione di mercato il prezzo lo fa chi acquista e non chi vende. E quindi lo farà il club parigino".