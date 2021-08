Ex agente Koulibaly scettico: “Youssouf? Buon giocatore, ma non lo vedo titolare a Napoli”

Bruno Satin, noto procuratore sportivo, ex agente tra gli altri di Kalidou Koulibaly, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli: "Youssouf è un giocatore che ha avuto una carriera strana perchè cominciò a giocare nel Bordeaux, fece bene, ma per ragioni particolari lasciò il Bordeaux per circa 2.5 milioni. Il Saint Etienne lo prese, ebbe un infortunio ed è in ripresa. E' un giocatore che corre molto, è un box to box. Copre bene gli spazi, ma non ha la qualità per saltare l'uomo nell'uno contro l'uno. Nella rosa del Napoli ci starebbe bene, ma per fare il titolare non lo so. Malcuit ed Ounas? Kevin fece bene al primo anno di Napoli, poi arrivò Di Lorenzo che diventò il titolare. Poi Kevin s'infortunò, andò a Firenze con un prestito poco soddisfacente. Ora con Spalletti può fare bene, il ragazzo ha qualità importanti. Ounas è un talento, ha dei colpi impressionanti, ma gli manca la continuità”.