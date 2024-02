Ex all. giovanili Juve: "Per il Napoli senza Europa vedo difficile una rifondazione"

Massimo Storgato, ex allenatore delle giovanili della Juventus, è intervenuto nel corso del Tmw News.





Il Napoli di Calzona: si è visto già qualcosa di diverso?

"E' presto ma credo che a Napoli le idee chiare siano poche quest'anno, sono partiti male, sono rimasti spiazzati e c'è una confusione totale. Occorre aspettare la fine della stagione, raccogliere i cocci e programmare nuove annate con un determinato allenatore e cambiare diversi giocatori. Osimhen credo voglia andar via però il Napoli deve salvare la stagione ed entrare in Europa. Non sarà facile perché le formazioni davanti sono tante tra cui anche Atalanta e Bologna. Per il Napoli senza Europa la vedo difficile una rifondazione".