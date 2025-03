Ex all. Primavera: "I migliori risultati li ottenemmo quando ci allenavamo accanto ai big"

vedi letture

Giampaolo Saurini, allenatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Settore giovanile del Napoli? Ai miei tempi s’era intrapreso un percorso giusto, quando c’ero io facemmo ottime cose. Il percorso s’è interrotto poi, pian piano è andato sempre più a scemare. S’è arrivato al punto più basso quando la Primavera di una squadra che vince lo scudetto gioca nel campionato di Primavera 2. Questo è un danno notevole a livello d’immagine.

A Napoli ho trascorso sei anni meravigliosi e ci torno spesso, la città è meravigliosa così come la gente. Forse l’unico problema di Napoli è dal punto di vista strutturale. Perché certi altri settori giovanili si curano in strutture all’avanguardia, a stretto contatto con le prime squadre. A Napoli i migliori risultati li ho ottenuti quando ci allenavamo affianco alla prima squadra a Castel Volturno. Andavamo insieme ad allenarci in palestra, questo legame ti fa crescere più velocemente”.