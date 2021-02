Ex arbitro Russo su Doveri: "E' una garanzia, lascia scorrere il gioco e ammonisce poco"

Nel corso di Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Carmine Russo, ex arbitro, che ha detto la sua sulla designazione di Doveri che arbitrerà Napoli-Juve.

“Ormai questa partita è la partita di Doveri perché ha diretto la finale di Coppa Italia e avrebbe dovuto dirigere la partita poi famosa dell'andata che non si giocò e adesso il designatore l’ha proposto per questo weekend. Doveri è un arbitro internazionale che ha un grosso bagaglio tecnico e sicuramente dà tante garanzie perché è un arbitro sta facendo benissimo. Dal punto di vista tecnico lui predilige lasciar scorrere il gioco e quindi secondo me vedremo tante norme del vantaggio. Trascurerà quelli che sono i contatti di gioco leggeri e dal punto di vista disciplinare è molto equilibrato e all'inizio tende a gestire i cartellini. Di solito interviene dopo il trentesimo minuto circa in ogni partita. Ammonisce poco”.